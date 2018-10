Facebook

Wenn kindliche Emotionen auffällig werden, soll "SFP" helfen © photophonie/Fotolia

Das Programm "„Strengthening Families“ (SFP) ist neu im Angebot von "pro mente", es soll, wie sein Name übersetzt bedeutet, Familien stärken, wenn bei Kindern Verhaltensauffälligkeiten auftreten. Durchgeführt wird "SFP" in den Mini-Ambulatorien von "pro mente". Es zielt darauf ab, die gesamte Familie und weitere Bezugspersonen der Kinder miteinzubeziehen.

Heute, Montag, stellt "pro mente" das SFP-Programm ab 17 Uhr im St. Veiter Fuchspalast vor.

Unterstützt wird das Projekt bei "pro mente" durch die Rotarier. Auch das Mini-Ambulatorium St. Veit bietet die Hilfestellung an. "pro mente" betreibt diese Ambulatorien in Wolfsberg und St. Veit, mit Außenstellen in Völkermarkt und Klagenfurt. Zwölf Familien gibt es zurzeit, welche das Angebot "SFP" in Anspruch nehmen. "SFP" kommt aus den USA und wurde dort vor acht Jahren entwickelt.

Mini-Ambulatorien als nahe Hilfe

Die Aufgabe der Mini-Ambulatorien von "pro mente" ist eine gemeindenahe Versorgung von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern und Angehörigen. Psychologen, Fachärztinnen und Fachärzte sowie Therapeutinnen und Therapeuten bieten umfassende diagnostische und therapeutische Versorgungen in allen wichtigen Entwicklungsbereichen an.