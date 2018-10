Facebook

Das Team des Ernst Schwarz Hauses freut sich über die Auszeichnung © Diakonie de La Tour

Um bestmögliche Pflege und Betreuung für ältere Menschen in Pflege zu gewährleisten, hat die Diakonie de La Tour in fünf Wohn- und Pflegeeinrichtungen einen E-Qualin Zertifizierungsprozess initiiert. Ab sofort dürfen das Haus Bethesda in Spittal an der Drau, das Haus Elim und das Haus Elvine in Treffen am Ossiacher See, das Haus Harbach in Klagenfurt und das Ernst-Schwarz-Haus in Feldkirchen das E-Qualin Zertifikat tragen.

Über einen Zeitraum von 16 Monaten wurde an der Zertifizierung gearbeitet. Innovative Verbesserungs- und Entwicklungspotentiale wurden evaluiert und besonderes Augenmerk auf die Einbeziehung der Bewohnerinnen und Bewohner gelegt. „In den letzten Monaten haben wir 1660 Arbeitsstunden in den Qualitätsprozess investiert und 1400 Verbesserungsvorschläge gesammelt. Bei diesen geht es nicht nur um Pflege, sondern um einen ganzheitlichen Blick auf den zu betreuenden Menschen. Vom Einzug in unsere Einrichtung über die Gestaltung der Zimmer bis hin zu den jeweiligen Tagesabläufen und zum Pflegeprozess“, so Hubert Stotter, Rektor der Diakonie. Als nächster Schritt erfolgt die Umsetzung der Vorschläge.

Die Zertifizierung erfolgt mit Unterstützung des Landes Kärnten, die Zertifikate wurden am Dienstag von Landeshauptmannstellvertreterin Beate Prettner übergeben.