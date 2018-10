Das „Sinfonie Orchester der Pädagogischen Universität Krakau“ ist in Brückl und in Gurk zu hören.

Der Dom zu Gurk © KK/Archiv

Das „Sinfonie Orchester der Pädagogischen Universität Krakau“ macht zwei Mal im Bezirk St. Veit Station. Am Freitag, 26. Oktober, wird man die Musiker ab 18 Uhr in der Pfarrkirche Brückl hören. Am Samstag, 27. Oktober, ist dann der beeindruckende Dom zu Gurk die Bühne des Orchesters. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Aufgeführt werden unter anderen Werke von Ennio Moricone, Alexander Borodin und von James Horner.