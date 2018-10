Facebook

Der Abfluss konnte mit einem einfachen Handgriff freigelegt werden © Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinkirchheim

Wenn beim Nachbarn der Rauchmelder plötzlich anschlägt oder man zu einem Unfall dazukommt, ist es sicher besser, einmal öfter als zu selten den Notruf zu wählen. Doch es gibt auch Fälle, in denen die Nerven der Helfer überstrapaziert werden. So etwas geschah in der Nacht auf Donnerstag in Bad Kleinkirchheim. Dort wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr um 4.47 Uhr aus dem Schlaf gerissen und rückten zu einer vermeintlichen Überschwemmung aus. Vor Ort bemerkte man aber: Es rann lediglich ein kleines Rinnsal über die B 88. "Aus Sicht des Einsatzleiters war weder eine Aquaplaninggefahr, noch eine Vereisungsgefahr gegeben", heißt es im Einsatzbericht. Bei einem kleinen Teich hatte Laub den Abfluss verlegt.

