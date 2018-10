Facebook

© (c) animaflora - stock.adobe.com

Bereits Anfang der Woche kündigte Organisator Robert Graimann an, dass der Weingarten-Trail, der an diesem Wochenende in Feldkirchen stattfinden hätte sollen, verschoben werden könnte. Jetzt ist die Befürchtung Graimanns eingetreten. „Der Weingartentrail muss aufgrund der absolut schlechten Wetterprognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Klagenfurt verschoben werden“, lässt Graimann in einer Aussendung verlautbaren. „Für den Samstag und Sonntag sich Starkregen und teilweise Überflutungen vorausgesagt.“

Als Ersatztermin für den Feldkirchner Weingartentrail wurde der 11. November gewählt. Alle Nennungen behalten ihre Gültigkeit und auch Neuanmeldungen sind noch möglich.

Ebenso verschoben werden muss aufgrund des Wetter der Wahaha Kärnten Marathon in Rosental. Dieser hätte ebanfalls an diesem Wochenende stattfinden sollen. Der Marathon wird auf den 27. und 28. April verschoben. Auch in diesem Fall behalten die Nennungen ihre Gültigkeit.