In der Gemeinde Feldkirchen wird am Nationalfeiertag zur Familienwanderung geladen. Los geht es am Hauptplatz.

© Brian Jackson - stock.adobe.com

Traditionell steht auch in diesem Jahr der 26. Oktober wieder im Zeichen von „bewegenden“ Freizeitaktivitäten. In ganz Österreich werden Wanderungen und andere Freizeitveranstaltungen durchgeführt. Die Natur färbt sich bunt, der Herbst zieht ins Land. Gerade diese Farbenpracht lockt viele Wanderer an. Auch im Bezirk Feldkirchen veranstalten zahlreiche Gemeinden gesellige Wanderungen. Die Gemeinde Feldkichen lädt am Nationalfeiertag zum Familenwandertag. Abmarsch ist um 13 Uhr am Hauptplatz in Feldkirchen. Die Route führt von Lendorf über Haiden nach St. Ulrich, weiter nach Rogg bis Weit Tschwarzen. Dort wird zur Stärkung in den Gasthof Kuchlerhof eingeladen. Anschließend wird gemeinsam nach Feldkirchen zurückgewandert.