Schlitzer ist laut eigenen Aussagen vor einer Woche aus dem BZÖ ausgetreten © KK/Privat

Mit der Ankündigung, dass Puls 4 für die Sendung „Bist du deppert“ am vergangenen Dienstag in Feldkirchen drehen wird, sorgte BZÖ-Obmann Stefan Schlitzer für Verwunderung. Nicht zuletzt, weil man von Seiten des Senders nichts davon wusste. Jetzt gab Schlitzer der Kleinen Zeitung schriftlich bekannt, dass er „seit einer Woche nicht mehr BZÖ-Mitglied und seit vorigen Freitag nicht mehr im Lande sondern in einen Auslandssemester“ sei. Eine Aussage, über die BZÖ-Landesobmann Helmut Nikel – von der Kleinen Zeitung darauf angesprochen – verwundert war. Er wisse nichts von einem Rück- oder Austritt. Und auch die Landespartei sei nicht informiert.

