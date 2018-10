Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ulrich Zafoschnig und Dietmar Rossmann (hinten von links); Christian Frühauf, Hüttenwirt der Zechneralm, und Johannes Hörl (vorne von links) © KK/Mayer

Die Nockalmstraße zählt für viele Menschen zu den schönsten Panoramastraßen Österreichs. Und auch die Zukunft der Mobilität ist jetzt bis in die Nockberge vorgedrungen. So wurden nun die ersten zwei E-Ladestationen errichtet und von Mobilitäts- und Tourismusreferent, Landesrat Ulrich Zafoschnig, dem Biosphärenparkdirektor Dietmar Rossmann sowie Johannes Hörl, Vorstand der Großglockner Hochalpenstraßen AG (Grohag), eingeweiht. Eine davon befindet sich beim Biosphärenparkzentrum Nockalmhof, eine bei der Zechneralm.

Die neuen E-Ladestationen verfügen über jeweils zwei kostenlose Ladestellen mit Typ 2 Stecker und einer Anschlussleistung von jeweils 22 Kilowatt für Pkw sowie einer Ladestelle für E-Motorräder oder E-Bikes mit 230 Volt. Jeweils zwei Parkplätze sind als Ladezone für Elektroautos durch grüne Markierungen gekennzeichnet.

Derzeit sind etwa 15.000 Pkw mit E-Antrieb in Österreich zugelassen, Tendenz steigend. „Dass wir nun die ersten E-Ladesäulen mit insgesamt vier Lademöglichkeiten auf der Nockalmstraße eröffnen können, unterstreicht die Bestrebungen des Landes gerade in einer sensiblen Umweltsituation wie dem UNESCO-Biosphärenpark Nockberge nicht nur positive Bewusstseinsbildung für E-Mobilität zu unterstützen, sondern auch konkrete Angebote zu bieten anzubieten“, so Zafoschnig. Das Service solle, so Hörl, damit verbessert und neuen, alternativen Mobilitätsformen Rechnung getragen werden.

Biosphärenparkdirektor Dietmar Rossmann, Tourismuslandesrat Ulrich Zafoschnig und Geschäftsführer Nockalmstraße Johannes Hörl Foto © KK/Mayer