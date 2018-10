Facebook

Am Kreisverkehr in Feldkirchen hätte, laut BZÖ, heute gedreht werden sollen © Manfred Schusser

Zu einer sehr ungewöhnlichen Causa kam es vor etwa einem Monat: Protagonisten waren Stefan Schlitzer und Florian Perger. Schlitzer, der Feldkirchner BZÖ-Obmann, hatte nämlich - auch via Facebook - behauptet, dass Puls 4 für die Sendung "Bist du deppert" in Feldkirchen drehen würde - und zwar beim neuen Mini-Kreisverkehr gegenüber des Zugbahnhofes. Auch ein Datum samt Uhrzeit hatte er für die Dreharbeiten schon parat. Das Problem an dem vielkommentierten und geteilten Post war nur, dass Perger nichts davon wusste. Und als Produktionsleiter der „Sandrats Media Company GmbH“, welche im Auftrag von Puls 4 die Sendung "Bist du deppert" produziert, hätte er aber darüber informiert sein müssen.

Schlitzer legte via Facebook noch eins nach und gab an, sogar eine schriftliche Bestätigung von Puls 4 zu haben, die man auch in einer Videobotschaft zeigen wolle. Diese ist Schlitzer jedoch bis heute schuldig geblieben.

Am heutigen Dienstagvormittag hätten laut Schlitzer die Dreharbeiten stattfinden sollen. Kamerateam wurde rund um den Kreisverkehr jedoch weit und breit keines zu sehen. Perger bekräftigte auf Nachfrage ein weiteres Mal, dass seitens seiner Firma diese Dreharbeiten in Feldkirchen nie geplant gewesen seien. Am Dienstagvormittag habe man übrigens in Linz gedreht.

Stefan Schlitzer war am Dienstag für eine telefonische Stellungnahme nicht erreichbar.

