Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martina Weissmann mit Teamchefin Cornelia Poletto (links) © KK/Sat.1 Benedikt Müller

1000 Profi- und Hobbyköche haben sich für die Koch-Show "The Taste" von Sat.1 beworben, 20 kamen in den Hauptbewerb. Darunter Martina Weissmann aus der Gemeinde Himmelberg. Und mittlerweile ist die 29-Jährige schon unter den besten 16 Kandidaten. Bei der Sendung am Mittwochabend schaffte sie nämlich den Einzug in die nächste Runde.