Mittelkärnten"Rainbows" sucht Mitarbeiter für Kindergruppen

Wenn Kinder Trennungsschmerz erleiden müssen, dann hilft Rainbows. Nun sucht der Verein Menschen, die Gruppen leiten wollen. Auch in den Bezirken Feldkirchen und St. Veit.

Rainbows unterstützt und stärkt Kinder in einer Trennungssituation © Fotolia/iceteastock

Entweder Gruppenleiter oder Gruppenleiterinnen - der Verein "Rainbows" braucht Verstärkung für Betreuungsgruppen. Auch für Feldkirchen, St. Veit und Friesach sind aufgrund des steigenden Bedarfes zusätzliche Gruppenleiter notwendig. "Rainbows" unterstützt Kinder in Trennungs-und Scheidungssituationen, oder Kinder, die Elternteile oder wichtige Bezugspersonen durch den Tod verloren haben.

Betreut werden die Kinder in altershomogenen Gruppen, also in Gruppen mit Kindern im selben Alter. Auch für Jugendliche gibt es eigene "Youth-Gruppen", um sie ihrem Alter gemäß unterstützen zu können.

Die Leitung von Gruppen erfordert als Basis eine vorhandene Ausbildung im psychosozialen Bereich, eine Tätigkeit in demselben und auch Erfahrung mit der Arbeit in Kindergruppen.

Die Gruppenleiter oder -leiterinnen erhalten dann zusätzlich durch "Rainbows2 eine ungefähr viermonatige Ausbildung mit sechs Modulen, die einmal im Monat stattfinden. "Dazwischen gibt es noch Praktika", informiert Ulla Netteck, die Leiterin von Rainbows Kärnten. Die Mitarbeiter arbeiten dann wöchentlich zwischen 1,5 bis drei Stunden für "Rainbows".

Information für Interessierte Aufgabe. Begleitung von Kindern und Jugendlichen nach einer Trennung oder Scheidung (nebenberuflich, 1,5 bis drei Stunden wöchentlich). Ausbildung. Basis psychosoziale Ausbildung. Bereits Arbeit mit Kindergruppen. Ausbildung bei "Rainbows" in sechs Modulen, verteilt auf einen Zeitraum von vier Monaten. Information. Tel. 0676-877 22 441,Ulla Netteck und www.rainbows.at