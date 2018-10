Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Klz/Rehfeld

Am Freitag gegen 18.25 Uhr parkte ein 87-jähriger Mann sein Auto in der Einfahrt zu seinem Anwesen in der Gemeinde Feldkirchen. Seine 82-jährige Gattin, die als Beifahrerin im Auto war, stieg aus und ging kurz zum Nachbarhaus. Als sie kurze Zeit später zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Gatte hinter dem Auto am Boden lag. Das Fahrzeug stand mit dem linken Hinterrad am Kopf des am Boden liegenden Mannes an.