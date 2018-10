Skigebiet investiert unter anderem in einen neuen Speicherteich sowie in die Beschneiungsanlage.

© KK/Franz Gerdl

Rund 200.000 Euro werden auf der Hochrindl im Rahmen eines von kärnten:mitte abgewickelten Leader-Projektes in naher Zukunft investiert. Das Geld fließt in die gesamte Beschneiungs-Infrastruktur sowie in einen neuen Speicherteich.

Ein neuer Teich ist deswegen notwendig, weil die Genehmigung für den bestehenden ausläuft und eine Sanierung würde anstehen. Zudem ist der bestehende Speicherteich auch zu klein geworden. Dieser fasst rund 8000 Kubikmeter, an die 100.000 Kubikmeter wären notwendig. "Ohne eine Investition in die Grundbeschneiung ist ein gesicherter Winterbetrieb zukünftig eher unwahrscheinlich und deshalb haben wir uns mit den Betrieben der Region und den beteiligten Gemeinden Albeck und Deutsch-Griffen nun dem Leader-Projekt angenommen“, so die Besitzerin der Liftgesellschaft, Alexandra Bresztowanszky vom Projektträger „BB+B Consulting“.

Gesicherter Winterbetrieb

Durch einen größeren Teich und zusätzliche Investition in die Beschneiungsinfrastruktur wird es möglich, die Pisten innerhalb weniger Tage einzuschneien und zusätzlich Schnee für den Kinderspielhang und einen Teil der Langlaufloipe bereitzustellen. Damit wird sichergestellt, dass ein Winterbetrieb von Anfang Dezember bis März gesichert ist.