5000 Jugendliche nehmen österreichweit an der Aktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ teil. Auch die Region ist wieder vertreten. Sie nehmen drei verschiedene Projekte in Angriff.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch ein gemeinsamer Ausflug stand auf dem Programm © KK/HLW

Diese Woche findet zum mittlerweile neunten Mal Österreichs größte Jugendaktion „72 Stunden ohne Kompromiss“, ein Projekt der Katholischen Jugend Österreich in Zusammenarbeit mit youngCaritas und Hitradio Ö3, statt. Von Donnerstag bis einschließlich heute engagieren sich österreichweit an die 5000 Jugendliche um zu zeigen, wie einfach es ist, Gutes zu tun. Allein in Kärnten wirken rund 3000 Schüler mit viel Teamgeist und Kreativität bei ungefähr 30 Projekten mit. Auch die Region Mittelkärnten ist wieder mit an Bord – bei insgesamt drei verschiedenen Projekten zeigen die Jugendlichen in St. Veit und Feldkirchen Engagement.