Die Wahl-Feldkirchnerin Janet Rose bringt Kindern in St. Ulrich ehrenamtlich Englisch bei. So entstand auch zweisprachiges Buch über den Kindergartenumbau.

Haben ein Bilderbuch mit vielen Bildern und Geschichten gestaltet: Gerlinde Kollegger, Janet Rose und Ulrike Rutar (von links) mit Kindern des Kindergartens © SCHUSSER

Im Alter zwischen vier und sechs Jahren sind die Kinder, die mit Janet Rose beim Kreisspiel tanzen und in englischer Sprache singen: „The farmer wants a wife“. Auf Deutsch heißt das„Der Bauer möchte eine Frau“. Die Kinder verwenden die Sprache mit einer Leichtigkeit, die sie nur in diesem Alter haben, später nie wieder. Die Leiterin des Begegnungskindergartens der Diakonie in St. Ulrich, Gerlinde Kollegger, weiß, diese Zeit ist ideal, um Sprache spielend und alle Sinne der Kinder einbeziehend, zu erlernen: „Alles, auch der Sprachklang verfestigt sich sehr gut, später können die Kinder das wieder abrufen.“

