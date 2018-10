Facebook

Strahlender „Herbstausklang“ auf der Kruckenspitze © Privat

Ein Herbstausklang auf der Alm – das stand am Wochenende in Zedlitzdorf auf dem Programm. Auf Einladung der ÖVP Gnesau und des Bezirksbauernbundes Feldkirchen führte die Wanderung auf die Kruckenspitze. In der Hubenbauerhütte stand neben einem Vortrag über das Sammeln von Räuchergut mit Kräuterexpertin Rosemarie Zwischenberger auch ein gemütliches Beisammensein auf dem Programm.

Zahlreiche Besucher ließen bei besten Bedingungen und traumhaftem Wetter den Herbst ausklingen – darunter auch der Gnesauer Bürgermeister Erich Stampfer, Vizebürgermeister Markus Jankl, der Chef des gleichnamigen Feldkirchner SecurityUnternehmens Gunter „Johnny“ Walcher, die Hartlauer-Mitbegründerin Renate Hartlauer, der Bauernbundobmann und Feldkirchner Vizebürgermeister Siegfried Huber sowie Gärtnermeister Walter Urabl.