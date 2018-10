Facebook

Stadtgemeinde Feldkirchen, Humanomed Gruppe und Gesundheitskompetenzzentrum/Gesundheitstage Kärnten laden am Donnerstag zum Gesundheitstag „Gesund am Punkt – Mein Herz und ich“ in den Amthof ein. In der Gesundheitsstraße können sich die Besucher von 17 bis 19.30 Uhr informieren. Angeboten werden Blutdruck- und Blutzuckermessungen, Hör- und Sehtests sowie Körperfettmessungen. Um 17.45 und um 19 Uhr lädt das Rote Kreuz zur Defibrillator-Vorführung. Zwei interessante Vorträge stehen ebenfalls auf dem Programm. James Gredler vom Privatkrankenhaus Villach spricht um 18 Uhr über „Bluthochdruck, Gefäßerkrankungen“. Georg Fleischmann von der Privatklinik Maria Hilf in Klagenfurt referiert um 19.30 Uhr über das Thema „Wenn das Herz aus dem Tritt kommt“.



Gesund am Punkt. Donnerstag, 18. 10., Amthof Feldkirchen, ab 17 Uhr. www.feldkirchen.at