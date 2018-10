Facebook

Das Becken kann 3 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen © KK/LAND

Das Rückhaltebecken „Zollfeld Virunum“, Quer- und Längsdämme, am Zollfeld, die Aufweitung der Glan samt Verbindung alter Arme des Gewässers – das sind die größte Brocken der baulichen Maßnahmen, die seit 2014 erledigt wurden, um die von Überflutung betroffenen Siedlungsgebiete entlang der Glan in den Gemeinden Maria Saal, Klagenfurt und Ebenthal vor Hochwasser zu schützen. Das Projekt ist nun fertig, es ist Teil des Schutzkonzeptes an der Glan zwischen Liebenfels und der Mündung der Gurk.

