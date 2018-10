Martina Weissmann (29) tritt am Mittwoch bei TV-Kochshow von SAT.1 um Einzug in Hauptbewerb an. Es gibt Käsnudeln. Das Anrichten wird zur Zitterpartie.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Weissmann hat am Mittwoch ihren großen TV-Auftritt © Helmuth Weichselbraun

Auf 1100 Metern ist es heiß hergegangen. In der Henkel Hütte von Mama Sieglinde Steinwender in Tschriet, Gemeine Himmelberg, hat Martina Weissmann (29) den Kochlöffel geschwungen, um für die Koch-Show „The Taste“ zu üben. „Die Mama hat die Zeit gestoppt, mehr als 90 Sekunden hat man in der Sendung nämlich nicht zum Anrichten“, schmunzelt Weissmann. Das sei echter Stress, aber unter Druck arbeitet Weissmann am liebsten: „Da geht was weiter.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.