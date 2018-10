Facebook

SC St. Veit spielt am Freitag für den guten Zweck © Manfred Schusser

Die Tragödie, bei der in Liebenfels eine 36-Jährige Mutter ums Leben kam, berührt auch die Sportler und Freunde des SC St. Veit. "Wir gehen mit offen Augen und Ohren durchs Leben. Wir wollen nicht nur nehmen, sondern auch geben", sagt SC-Obmann Bernhard Kassin.

So wird beim nächsten Heimspiel gegen St. Jakob 1b am Freitag, 19. Oktober, um 18 Uhr, eine karitative Aktion gestartet. Das Team des SC St. Veit stellt sich in den Dienst der guten Sache, sämtliche Zuschauereinnahmen kommen der Familie zugute. "Jene, die ein Abo besitzen, können an der Eingangskassa spenden", sagt Kassin.

