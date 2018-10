Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rosi Schöffmann (Mädchenzentrum Klagenfurt), Manuela Wresnik (MyLife Feldkirchen), Vortragende Caroline von Korff sowie Monika Schmon und Anna Sommer vom "Lichtblick" und Michael Kröndl ("Arche") (von links) © Lichtblick

In der Feldkirchner Beratungseinrichtung "Lichtblick" startete der Zyklus „Mädchenzone Feldkirchen“ mit dem Vortrag der renommierten Psychotherapeutin Caroline von Korff zum Thema „Wie ist selbstverletzendes Verhalten zu verstehen – Hintergründe und Wege zur Hilfe“. Zahlreiche interessierte Zuhörer folgten den aufschlussreichen Ausführungen zum Thema Selbstverletzung, über die Möglichkeit der Hilfe für die Betroffenen und deren familiären Umfeld. Viele Beispiele aus der Praxis und eine lebhafte Diskussion beschlossen den Abend. Die Mädchenzone Feldkirchen wird federführend gestaltet vom Mädchenzentrum Klagenfurt gemeinsam mit der Beratungsstelle "Lichtblick" und den Kooperationspartnern "MyLife" und "Arche".

Als nächstes folgt der Workshop für Mädchen und junge Frauen ab zwölf Jahren zum Thema „Umgang mit Emotionen“. Wer kennt das nicht – himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt – und das von einer Sekunde auf die andere?

Was steckt hinter diesen Gefühlen und wie kann ich gut damit umgehen? Ulli Dobernig und Rosi Schöffmann werden diesen Workshop leiten.

Termin: Dienstag, 23. Oktober 2018 von 14 – 17 Uhr

in der Beratungsstelle Lichtblick, Heftgasse 3, 9560 Feldkirchen.

Anmeldung erbeten unter 0660-2054333 per Anruf oder SMS.