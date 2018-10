Facebook

Fotograf Jens August und Teppichhändler Michael Pöllinger machen gemeinsame Sache © KK/JENS AUGUST

Ein Foto mit dem Titel „Afrika“, das allerdings eine Hausfassade in Gmünd darstellt, gibt es in der Galerie „August“ in Gmünd nun auch als Teppich zu bestaunen. Es ist dies das Ergebnis einer im Frühling entstandenen Zusammenarbeit des deutschen Modefotografen Jens August, der 2016 die Galerie „August“ eröffnete, und Teppichhändler Michael Pöllinger, der 2014 in Feldkirchen den Betrieb „Teppiche zum Leben“ gründete. Pöllinger hat keine Teppichhandlung im klassischen Sinn, sondern spezialisierte sich auf die Anfertigung individueller Kundenwünsche. Von der Yacht über das Luxus-Motorrad bis zu Tieren, Landschaften oder Firmenlogos lässt sich alles als Teppich realisieren. „Ein Computerprogramm erstellt die Vorlage, welche die Teppichknüpfer auf Millimeterpapier kopieren und Knoten für Knoten nachknüfen“, schildert Pöllinger, der in Nepal, nahe Kathmandu, rund 60 Teppichknüpferfamilien beschäftigt.

Nach millimetergenauer Vorlage werden die Teppiche in reiner Handarbeit geknüpft © KK/PRIVAT

„Zweimal im Jahr besuche ich sie, um mich zu vergewissern, dass sie unter guten Bedingungen arbeiten können. Medizinische Versorgung und Bildung für die Kinder stehen an erster Stelle. Kinderarbeit kann ich per Zertifikat, das jedem Teppich beigelegt wird, ausschließen“, sagt der gebürtige Mittersiller, der immer auf der Suche nach besonderen Motiven ist. So landete er bei August. Ein in Ocker- und Türkistönen gehaltenes Foto, das ähnlich aussieht wie ein Sattelitenfoto von Afrika, ist Pöllinger ins Auge gestochen. „Dieses Foto, das tatsächlich viele meiner Kunden mit Afrika assoziieren, ist die Fassade eines historischen Gebäudes in Gmünd, wo unterschiedlich farbene Putzschichten abblättern“, sagt August.

In gut dreimonatiger Arbeit zweier Knüpfer entstand aus tibetischer Hochlandwolle ein drei mal zwei Meter großer Teppich. Er wird ebenso wie die Fotovorlage auf 30 Stück limitiert sein, und kostet 10.488 Euro. Zu besichtigen ist die begehbare Knüpfkunst in der Galerie August nach Anmeldung unter 0676-475 02 88.

Das Foto "Afrika" von Jens August und der daraus entstandene Teppich © KK/JENS AUGUST

