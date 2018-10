''Schischule Schinegger''Nach Großbrand in Agsdorf folgt der Wiederaufbau

Facebook

Erik Schinegger vor seinem neuen Wirtschaftsgebäude (rechts) und dem sanierten Gasthof © Schusser

"Genau so, wie sich mein Leben verändert hat, findet diese Veränderung auch in der Wirtschaft statt. Man muss sich anpassen“, sagt Erik Schinegger, den im vergangenen Jahr ein schwerer Schicksalsschlag ereilte.

Rückblick: Im März 2017 brannte aufgrund eines Elektrodefektes das Wirtschaftsgebäude Schineggers auf seinem Hof in Agsdorf, Gemeinde St. Urban, völlig aus. Nicht nur sein Auto, auch die gesamte Ausstattung und Infrastruktur seiner Skischule wurde ein Raub der Flammen. Dem nicht genug, kam es zu diesem großen Schaden, eigentlich durch Zufall: „Die Skisachen waren damals nur zum Einlagern im Wirtschaftsgebäude, da der Boden in der Schischule auf der Simonhöhe, in der sie eigentlich gelagert werden, neu gemacht wurde. Sie waren völlig zerstört und bis auf verbranntes, dünnes Blech, blieb vom Auto auch nicht viel übrig“, erinnert sich der 70-Jährige. Der Schaden belief sich damals auf rund 150.000 Euro.

Trotz des Schicksalsschlages, denkt Schinegger nicht ans Aufgeben. „Ich habe alles neu aufgebaut. Die erste Baustufe des neuen Wirtschaftsgebäudes ist bereits fertig. Der Rohbau steht, das Dach ist drauf, es wurde innen isoliert und die Elektroinstallationen, Fenster, Türen und Tore sind eingebaut“, sagt Schinegger.

Auch eine neue Garage befindet sich im Gebäude. Und das ist nicht die einzige Neuerung. Schinegger: „Neben der Garage befinden sich im unteren Teil ein Lagerraum und eine Werkstatt. Oben sollen drei Personalwohnungen entstehen, in welchen die Skilehrer im Winter eine Unterkunft finden. Und auch im Sommer sollen diese Wohnungen an Privatpersonen vermietet werden. Noch sind sie aber nicht beziehbar.“

Nicht nur Schineggers Wirtschaftsgebäude, auch das anschließende Gasthaus wurde von den Flammen erfasst. „Das Gasthaus haben wir bereits saniert. Das ganze Dach wurde neu gedeckt, alles wurde neu gestrichen und schön hergerichtet.“

In Etappen wird das neue Wirtschaftsgebäude nun wieder aufgebaut. „Ich muss auch aufs Geld schauen. Trotz dem Schadensersatz von der Versicherung muss ich zusätzlich investieren“, sagt Schinegger. „Bis 2020, drei Jahre nach dem Brand, muss das neue Gebäude schließlich fertig sein.“

In der „Schischule Schinegger“ steht schon alles bereit Foto © Schusser

Auf die kommende Skisaison der „Schischule Schinegger“ auf der Simonhöhe wirken sich die Umbauarbeiten aber nicht aus. „Am 17. Dezember starten wir wieder mit 135 Kindern, die wir unterrichten. Die neuen Ausrüstungen stehen bereits poliert in den Containern der sanierten Schischule“, freut sich Schinegger.

Schinegger liefert Stoff für filmische Aufarbeitung

Regisseur Kurt Mayer hat im Jahr 2005 die Lebensgeschichte von Erik Schinegger in einem Dokumentarfilm in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gestellt. Schinegger wurde als Frau 1966 Abfahrtsweltmeisterin. Vor den Spielen in Grenoble wurde an den Sportlern erstmals ein „Sextest“ vorgenommen, Schinegger wurde zum Mann „erklärt“, der Weltmeistertitel war dahin.

Regisseur Reinhold Bilgeri (links) mit Erik Schinegger bei der Premiere von „Erik & Erika“ Foto © Weichselbraun

Im Feber 2018 feierte ein weiterer Film über Schinegger Premiere. Reinhold Bilgeri brachte als Regisseur „Erik & Erika“ auf die Leinwand. Als Schauspieler wirkten unter anderen Marianne Sägebrecht und Cornelius Obonya mit. Heuer ist auch eine Biografie über Schinegger erschienen. „Erik Schinegger. Der Mann, der Weltmeisterin wurde“. Das 272 Seiten starke Buch ist im Amalthea Verlag erschienen.

Aus dem Dokumentarfilm von Kurt Mayer Foto © NG Collection / Interfoto / pict

