Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Müller liebt die Vielfalt der Tätigkeiten als Pfarrer © Köstinger

Seit 30 Jahren ist Martin Müller jetzt schon für die Gemeinde Waiern als evangelischer Pfarrer und Seelsorger da, und liebt seinen Beruf immer noch wie am ersten Tag. Der 1958 in Innsbruck geborene Wahlkärntner wuchs in einer religiösen Familie auf. Den Wunsch, später einmal Pfarrer zu werden, hegte Müller schon in Kindertagen. „Meine Mutter war katholisch, mein Vater evangelisch, so besuchte ich auch regelmäßig evangelische wie katholische Gottesdienste und übernahm in jenen auch schon früh Aufgaben “, beschreibt der 60-Jährige seinen Bezug zur Kirche.