Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach Einarbeitung neuer Amtsleiter: Martin Reiner © Phino

Martin Reiner ist designierter Amtsleiter. Er lebt auch in Deutsch-Griffen. Die Bevölkerung kennt ihn als Kassier der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr und als ehemaligen Kassier der Landjugend. „Auch meine Freundin kommt aus dem Ort, wir bauen hier gerade ein Haus“, sagt Reiner. Er besuchte die Volksschule in Altenmarkt, die Hauptschule in Weitensfeld und absolvierte dann die HTL für Inneneinrichtung und Möbeltechnik in Villach. Reiner arbeitete von 2017 bis 2018 in einem Klagenfurter Architekturbüro, zuständig für den Bereich Hochbau. Sein Glück: für Gemeinden unter 10.000 Einwohner muss der Amtsleiter keine juristische Ausbildung vorweisen können.