Die Glaserei Laggner im Jahr 1930 © KK/Privat

Sehr viele Traditionsbetriebe mit so einer langen Geschichte gibt es nicht in der Region. Die Glaserei Laggner in Feldkirchen kann aber am 17. Oktober einen besonderen runden Geburtstag feiern. „Dass es uns schon seit 110 Jahren gibt, verdanken wir unseren treuen Kunden. Nachhaltige Kundenzufriedenheit ist unser größtes Anliegen“, sagt Martin Laggner, der am 1. Juli 1987 den Betrieb, welcher von 1958 bis 1998 auf dem Hauptplatz beheimatet war, von seinen Eltern Brigitta und Anton Laggner übernahm. Gegründet wurde die Glaserei Laggner am 17. Oktober 1908 von Anton Laggner I., dem Großonkel des heutigen Betriebsinhabers.

