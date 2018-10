Himmelberg Musiker-Trio lädt zur "Himmelberger Klangwolke"

Bei der „Himmelberger Klangwolke“ stehen am Freitag Live-Musik und eine Buchpräsentation auf dem Programm.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sabitzer, Grabner und Kostner (von links) laden zum Fest © KK/Veranstalter

Das erfolgreiche Musiker-Trio Martin Josef Sabitzer – besser bekannt als Smartie Joe –, Peter Grabner sowie Kevin Kostner laden am Freitag zur „Himmelberger Klangwolke“. Musikalische Unterstützung bekommen die Künstler an diesem Abend von Ossi Huber & Band. Zu hören gibt es viele eigene Lieder mit sinnreichen und humorvollen Texten.

Freuen können sich die Gäste auch auf einen literarischen Leckerbissen. Hildegard Marktl wird ihre besten Gedichte, die sie in Buchform gesammelt hat, präsentieren. Texte aus dem ganz normalen Alltag, eben Geschichten, die das Leben schrieb. Karten für die Veranstaltung sind bei der BP Tankstelle Slivsek in Himmelberg, bei Buch und Papier Breschan und bei den Musikern erhältlich. Vorverkauf 15, an der Abendkasse 20 Euro.

Fest. Freitag, 12. 10., Kulturhalle Himmelberg, 19.30 Uhr.

Tel. 0676-545 02 21