Feldkirchen 2000 Lichterketten: Die Santner-Brüder legen schon los

Für ein Lichterspektakel in der Adventzeit sorgen Markus und Julian Santner in Pichlern. Schon jetzt beginnen die Vorbereitungen.

Nach getaner Arbeit wird das Haus dann so aussehen – heuer wieder mit etwas mehr Beleuchtung © Privat

Seit mittlerweile neun Jahren sieht man in Pichlern immer in der Adventszeit ein Haus mit Lichterketten hell erleuchtet – das Haus der Familie Santner. „Angefangen hat mit dem Ganzen mein Vater, eigentlich nur zum Spaß, und 2009 haben dann mein Bruder und ich diese Tradition übernommen, mit der Intention, unser Dorf in der Adventszeit einfach ein bisschen zu verschönern“, so Markus Santner (24), der mit seinem Zwillingsbruder Julian jedes Jahr viel Zeit und Energie investiert, um dieses Lichterspektakel zu ermöglichen.