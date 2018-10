Die erfolgreiche Koch-Show auf SAT.1 geht in die sechste Staffel. Profiköchin Martina Weissmann (29) aus Steindorf will Jury mit Kärntner Käsnudeln überzeugen.

Martina Weissmann (29) aus Steindorf © KK/Sat.1 Müller

Am Mittwoch, 10. Oktober, startet die sechste Staffel des Kochwettbewerbs "The Taste" auf SAT.1. Und diesmal stellt sich auch eine Kärntnerin der hochkarätigen Jury - nämlich den Spitzenköchen Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Roland Trettl. Martina Weissmann (29) aus Steindorf im Bezirk Feldkirchen kämpft um den Einzug in den Finalbewerb.

