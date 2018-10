Facebook

Nina Proll und Gregor Bloéb mit Simone Ronacher © KK/RONACHER - DANIELA EBNER

Wenn die Schauspieler Nina Proll und Gregor Bloéb, die auch abseits der Bühne ein Paar sind, sich in das Schlachtfeld der Gefühle stürzen, dann ist ein mitreißender Abend garantiert. Simone Ronacher, kulturaffine Fünf-Sterne-Hoteliére in Bad Kleinkirchheim und Intendant Günther Beelitz, hätten für den Auftakt der Kultur-Gast-Spiele keine bessere Wahl treffen können. Knistern lag in der Luft, als Proll und Bloéb Arthur Schnitzlers legendäres Skandalstück „Der Reigen“ auf die Hotel-Bühne brachten. Die Vorstellung war ausverkauft, nicht entgehen ließ sich das Feuerwerk an Gefühlen unter anderen Mode-Designerin Bettina Assinger. Bis 1. November geben sich bei den Kultur-Gast-Spielen noch namhafte Schauspieler ein Stelldichein: So lesen etwa Günther Maria Halmer aus seiner Biografie „Fliegen kann jeder“ (11. Oktober) und Tim Bergmann, Chefermittler bei den Taunus-Krimis von Nele Neuhaus, aus dem aktuellen Thriller (17. Oktober). Bernhard Schir befasst sich am 28. Oktober mit Texten von Thomas Bernhard und Peter Turrini.