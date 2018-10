Facebook

Gedenkfeiern am Dienstag © Adalbert Rieder

In Gedenken an die Volksabstimmung wird in Mittelkärnten heute zu mehreren Veranstaltungen geladen. So gedenkt die Stadt Feldkirchen heute abend in Radweg. Ab 18.45 Uhr sammeln sich die Vereine, unter anderem die Stadtkapelle, der Abwehrkämpferbund oder der Kameradschaftsbund, sowie weitere Mitwirkende vor dem Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Radweg. Anschließend findet vor dem Kriegerdenkmal bei der Pfarrkirche die Gedenkfeier statt.

Eine weitere Feier findet vor dem Gemeindeamt in Bodensdorf statt. Treffpunkt ist um 19 Uhr vor der Volksschule, danach gibt es einen gemeinsamen Marsch zum Gedenkstein. Die musikalische Begleitung übernehmen der MGV Tiffen und die Trachtenkapelle Tiffen.

Auf Gut Rottenstein gedenkt man um 10 Uhr Ludwig Hülgerth, am Friedhof Dreifaltigkeit um 12 Uhr Arthur Lemisch. Die große Feier in St. Veit beginnt um 18.30 Uhr mit einem Fackelzug vom Fuchspalast zum 10.-Oktoberplatz.

In Wieting wird zur Heimatfeier mit Fackelzug geladen, um 19.45 Uhr trifft man sich beim Rüsthaus.