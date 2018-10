Feldkirchen Drei Kinder bei Auffahrunfall verletzt

Facebook

Am Sonntag kurz vor 11.30 Uhr war eine 59-jährige Frau aus Liebenfels mit ihrem Pkw auf der Ossiacher Bundesstraße von Feldkirchen in Richtung St. Veit unterwegs. Um nach links abbiegen zu können, musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Ein 19-Jähriger Pkw-Lenker, der hinter der Frau gefahren war, hielt ebenfalls an. Ein 60-jähriger Mann aus Feldkirchen, der mit einem Klein-Lkw unterwegs war, bemerkte die stehenden Fahrzeuge allerdings zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhrt dem Pkw des 19-Jährigen auf und dessen Pkw wurde gegen das Auto der 59-Jährigen geschoben.