Die Stadt stockt bei den Parkplätzen auf, denn am ersten Wiesn-Wochenende stieß man an die Kapazitätsgrenzen, weil der Andrang zum Wiesenmarkt so groß war.

Wer am Sonntag beim Wiesenmarkt fliegen möchte, findet mehr Parkplätze vor © Markus Traussnig

In der Gewerbesiedlung werden die zusätzlichen Parkplätze zur Verfügung stehen. Die liegt beim Draulandareal an der Ossiacherstraße, bis zum Sonntag werden 300 neue Parkplätze eingerichtet. "Vor allem für die Besucher aus dem Feldkirchner Raum ist das interessant", sagt Andreas Reisenbauer, Pressesprecher der Stadt St. Veit. "Es gibt 2400 Parkplätze rund um den Wiesenmarkt, aber am vergangenen Wochenende wurden wir am Sonntag komplett überlaufen."

Die Aufstockung der Parkflächen wurde initiiert von Wiesenmarktreferent Rudi Egger und Dietmar Wadl von der Feuerwehr St. Veit, der für den ruhenden Verkehr rund um den Wiesenmarkt zuständig ist. "Sehr viele Feuerwehrleute sind rundherum im Einsatz, um den Verkehr zu managen", zollt Reisenbauer in diesem Zusammenhang der Feuerwehr Lob.

Die Parkplätze werden ausgeschildert sein, es gilt die Gebührenordnung für den Wiesenmarkt, man zahlt für einen Tag Parken drei Euro.