Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/ALPENZOO

"Ein Bär ging in der Nacht vor einem Auto spazieren“, erinnert sich der Wildbiologe Thomas Huber an eine ungewöhnliche Bärensichtungen auf der Flattnitz. Innerhalb der vergangenen Jahre gab es dort insgesamt drei bestätigte Bärensichtungen, den jüngsten Vorfall mit eingerechnet. Im September riss ein Bär – wie Wildbiologie Huber der Kleinen Zeitung bestätigte – dort ein Kalb. Der Bär, der vor ungefähr sechs Jahren einen Spaziergang vor einem Auto machte, „hatte vermutlich nicht die Möglichkeit auszuweichen, weil er in der Nähe von Felswänden war, so nutzte er einfach die Straße.“

Mehr zum Thema Mittelkärnten Bär riss Kalb auf der Flattnitz