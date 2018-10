80 Radboxen werden auf 13 kärntner Bahnhöfen aufgestellt. Hergestellt wurden sie vom Stahlbauunternehmen Buttazoni in Himmelberg.

Zehn Fahrradboxen stehen ab sofort jeweils auf den Bahnhöfen St. Veit sowie Friesach zur Verfügung. Althofen folgt © KK/Rader

Durch die berechtigte Sorge, das Fahrrad könnte gestohlen oder beschädigt werden, nehmen viele das Auto“, sagt Mobilitätsreferent Landesrat Ulrich Zafoschnig. Um dem entgegenzuwirken, wurden kürzlich zehn neue, diebstahlsichere und verschließbare Fahrradboxen, unter anderem am Bahnhof in St. Veit und Friesach, aufgestellt. Der Standort Althofen ist in Planung.

Produziert werden die Fahrradboxen von der Schlosserei- und Stahlbaufirma Buttazoni aus Himmelberg. „Nachdem das Interesse und der Bedarf an Fahrradboxen international steigt und schon heute immer mehr Boxen gebaut werden, sind die Anlagen ein innovatives Produkt mit Zukunftspotenzial. Ich freue mich, dass die Produktion in Kärnten stattfindet“, sagt Zafoschnig. Aufgestellt werden und wurden in ganz Kärnten 80 Radboxen vom Land Kärnten, zusammen mit den ÖBB. Abgewickelt und betrieben wird die Vermietung vom Verein „Gerade“ aus Klagenfurt.

Gemietet werden können die Garagen aus Stahlblech pro Kalenderjahr für 120 Euro. Sie bieten Platz für bis zu zwei Fahrräder. Versperrt wird die Box mit einem Zylinderschloss. Weitere Infos online: www.radbox-kaernten.at.