Käsemeister Michael Kerschbaumer bei der Arbeit © Markus Traussnig

Im Herbst 2016 starteten die Bauern der Kaslab’n Nockberge mit ihrer Käsereigenossenschaft. Damals noch mit reiner Kuh-Bioheumilch aus der Nockregion. Im Laufe der Zeit gesellten sich auch Ziegen mit ihrer Milch dazu. Heute reifen in der Schaukäserei neben Kuhkäse auch Ziegenkäse und „KuZi“-Käse. „Auf Bio-Heumilch zu setzen war eine gute Idee“, ist Michael Kerschbaumer, Obmann der Bäuerlichen Erzeugnisse Nockberge Genossenschaft, mit der Entwicklung der Käserei in ihren ersten zwei Bestandsjahren zufrieden. Vier Landwirte vom Laufenberg, Klammberg, Obermillstätter Berg und vom Glanz haben die Genossenschaft gegründet. Mittlerweile sind es 20 Betriebe, die ihre Bio-Heumilch an die Kaslab’n liefern.

Wenn am Samstag (6. Oktober) in Radenthein gefeiert wird, dann werden auch jene drei Gastronomiebetriebe und Wiederverkäufer ausgezeichnet, die bisher am meisten Kaslab’n-Käse verarbeitet oder verkauft haben. Michael Kerschbaumer: „Höhepunkt wird die Taufe unseres neuen Käses, der im Granatstollen gereift ist, sein.“ Das Fest beginnt um 10 Uhr mit Käsereiführung, Livemusik, Streichelzoo und Kulinarik rund um den Käse.

