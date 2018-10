Facebook

Am Samstag findet in ganz Österreich wieder die „Lange Nacht der Museen“ statt. Bereits zum 19. Mal gibt es die Kulturveranstaltung, organisiert vom ORF. Heuer sind etwa 700 Museen und Galerien beteiligt und öffnen von 18 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht ihre Türen. Auch in Feldkirchen gibt es einen Teilnehmer: Das kultur-forum-amthof ist mit einem vielseitigen Programm dabei und feiert gleichzeitig das 25-jährige Bestehen.