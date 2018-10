Facebook

Die Frau hatte Glück im Unglück © Polizei

Enormes Glück hatte eine 54-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen am Donnerstagmorgen in Steindorf am Ossiacher See. Ihr Auto kam aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte über eine drei Meter hohe Böschung. Der Pkw der Frau kam genau auf den Bahngleisen unterhalb der Böschung zum Stillstand.