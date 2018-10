Engelbert Hofer wurde am 7. November 1943 in Obermillstatt geboren. Nach dem Gymnasium in Tanzenberg folgte das Theologiestudium. 1967 Priesterweihe. Von 1968 bis 1982 Kaplan in Wolfsberg, danach Pfarrer in Feldkirchen. Seit 2004 Stadtpfarrer in Wolfsberg, seit 2012 Dechant.