Ein Elektriker und Feuerwehrmann verhinderte mit seinem Eingreifen einen Großbrand in der Bäckerei Stocklauser in Weitensfeld. Unternehmen und Versicherung bedankten sich nun.

Hannes und Andrea Stocklauser (rechts) sowie Manuel Glanzer und Sabine Garber von der Generali AG bedankten sich bei Ewald Mödritscher (Mitte) © Stocklauser

Am 22. August gegen zwei Uhr in der Nacht gab es in der Bäckerei Stocklauser in Weitensfeld einen technischen Defekt. Dieser löste einen Brand aus. Geschäftsführer Martin Stocklauser verständigte sofort den Elektriker und Feuerwehrmann Ewald Mödritscher, der mit persönlichem Einsatz den Kabelbrand löschte. Mödritscher verhinderte durch seine Umsichtigkeit großen Schaden und einen Produktionsausfall.

Nun bedankte man sich beim couragierten Helfer in der Not. Hannes und Andrea Stocklauser sowie die Generali Versicherung AG taten das bei einem gemütlichen Beisammensein in der Bäckerei Stocklauser.

Die Generali Versicherung AG bedankte sich für das vorbildliche Engagement mit einem Wellnessgutschein. Sabine Garber, Leiterin des Verkaufsgebietes: "Durch das schnelle Eingreifen von Herrn Mödritscher konnte eine Großbrand in der Bäckerei verhindert werden."