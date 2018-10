Hochkarätige Chöre und Kleingruppen gestalten Konzertreihe „Fest der Stimmen“, die am Samstag in Spital startet.

Das Kärntner Doppelsextett wird bei auch beim "Fest der Stimmen" dabei sein © KK

Das Konzept funktioniert seit vielen Jahren, also muss es ein stimmiges sein. „Diese Serie an Chorveranstaltungen hat sich zu einem echten Renner entwickelt“, sagt Initiator und Organisator Richi Di Bernardo. Deshalb geht das „Fest der Stimmen“ auch heuer wieder über die Bühne, das erste Konzert gibt es bereits am kommenden Samstag in Spittal. „Wir setzen neben ausgezeichneten Chören und Kleingruppen auch auf qualitativ hochwertige Instrumentalbegleitung und eine professionelle Moderation“, so Di Bernardo.

