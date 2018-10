Feldkirchen"Mädchenzone" befasst sich mit einem brisanten Thema

Facebook

Mädchen und junge Frauen lernen im Workshop, mit ihren Gefühlen besser umzugehen © (c) kmiragaya - Fotolia (Karel Miragaya)

Nächste Woche Dienstag, dem 9.Oktober, beginnt der Veranstaltungszyklus, der sich mit der Frage beschäftigt, welche Hintergründe Selbstverletzungen bei Jugendlichen haben. Auch welche Art von Unterstützung Eltern, Pädagogen und Freunde geben können ist Inhalt der Reihe. Wertvolles Wissen bringt der Kooperationspartner von "Lichtblick", das Mädchenzentrum Klagenfurt, ein.

Weitere Kooperationspartner dieser Veranstaltungsreihe sind die Mobile Jugendarbeit "My Life" und die "Arche", das Jugendzentrum in Feldkirchen.

"Wie ist selbstverletzendes Verhalten zu verstehen – Hintergründe und Wege zur Hilfe“ am 9. Oktober um 17 Uhr im "Lichtblick" Feldkirchen in der Heftgasse 3 wird die erste Veranstaltung sein. Psychotherapeutin Caroline Korff hält einen Vortrag für Eltern, Lehrer, Pädagogen, Sozialarbeiter und Interessierte.

Am 23. Oktober findet, ebenfalls bei "Lichtblick" ein Workshop für Betroffene statt. Die Mädchen lernen, mit ihren Gefühlen besser umzugehen.

"Let's mäz" Mädchenzone Vortrag. Dienstag, 9. Oktober, 17 Uhr, Lichtblick, Heftgasse 3 in Feldkirchen. "Wie ist selbstverletzendes Verhalten zu verstehen? Hintergründe und Wege zur Hilfe" von Caroline Corff. Workshop. "Umgang mit Emotionen". Dienstag, 23. Oktober, 14 bis 17 Uhr bei Lichtblick. Was steckt hinter Gefühlen, wie geht man besser damit um, auch mit Stimmungsschwankungen? Mit Ulli Dobernig und Rosi Schöffmann vom Mädchenzentrum Klagenfurt. Anmeldungen unter Tel. 0660-20 54 333. Anmeldung auch per SMS möglich. Projekt. Das Projekt „Let’s mäz… Mädchenzone Feldkirchen“ wird vom Referat für Frauen und Gleichbehandlung des Landes Kärnten finanziert

und vom Mädchenzentrum Klagenfurt in Kooperation mit der Beratungsstelle Lichtblick, dem Jugendzentrum Arche und der mobilen Jugendarbeit MyLife umgesetzt.