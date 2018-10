Grundreinigung Autoreifen und Gartenmöbel aus Kärntner Seen gefischt

Von 22. bis 29. September wurde von den Österreichischen Bundesforsten die Seereinigung ausgerufen. In Kärnten wurden der Wörther- und der Ossiacher See abgetaucht.

Am Samstag wurde im Wörther- und Ossiacher See getaucht © KK/Österreichische Wasserrettung

Seit 22. September werden im Aufrag der Österreichischen Bundesforste 70 Seen bundesweit gereinigt. Den Auftakt machten die 133 Freiwilligen Helfer mit der Reinigung des Wörthersees. 200 Kilogramm Müll wurden bei Techelsberg aus dem See gefischt. Am Samstag, 29. September, wurde die Reinigung im Wörther- und Ossiacher See fortgesetzt.