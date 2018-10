Wandern für Obdachlose: Heimo Neumaier und sein Team haben am Montag die Kärntner Grenze passiert. Ihre Wanderung im Namen der Menschlichkeit und der Caritas wird sie noch bis auf den höchsten Punkt Österreichs führen: Den Großglockner.

Alina Schreib, Heimo Neumaier und Katrin Goriupp haben Kärnten erreicht. Heimos Papa Walter (rechts) begleitet sie immer wieder ein Stück weit © Caritas

Überall erleben die Wanderer sehr viel Menschlichkeit: Am Neusiedlersee sind Heimo Neumaier, Katrin Goriupp und Alina Schreib gestartet, heute am Morgen haben sie Kärnten erreicht und Eisentratten erreicht. Ihr Ziel: Der Großglockner und möglichst viele Spenden für Obdachlose in Österreich zu sammeln.

