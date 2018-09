Vor einem Jahr verließ Kinderarzt Martin Edlinger die Tiebelstadt in Richtung Kinderreha in Wildbad Einöd. Jetzt ist er wieder zurück.

Martin Edlinger hat wieder in seiner Praxis in Feldkirchen Platz genommen © KLZ/Springer

Feldkirchen hat einen neuen Kinderarzt. Martin Edlinger hat seine Ordination in der 10.-Oktober-Straße eröffnet. Für den Mediziner ist es eher ein Wieder- als Neubeginn an der Tiebel. Er hat dort seine Zelte erst Ende 2017 abgebrochen, um einen Posten als ärztlicher Leiter der ersten Kinderrehabilitation in Österreich in Wildbad Einöd zu übernehmen.

