Seit rund drei Monaten ist der Kreisverkehr in Feldkirchen „in Betrieb“ © Manfred Schusser

Auf Facebook macht das Feldkirchner BZÖ gegen den neuen „Mini-Kreisverkehr“ beim Bahnhof mobil. Am Dienstag gab man – unter großem Echo der User – bekannt, dass sich sogar die Puls 4-Sendung „Bist du deppert! Steuerverschwendung und andere Frechheiten“ dem Kreisverkehr annehmen würde. Am Donnerstag hatte man auch schon einen Drehtermin zur Hand. „Das Kamerateam kommt am 23. Oktober um 10 Uhr nach Feldkirchen, um einen Beitrag über den Kreisverkehr zu drehen“, sagt BZÖ-Obmann Stefan Schlitzer. Auch diese Ankündigung stieß auf Facebook auf großes Interesse. Das Problem dabei ist nur, dass man von Seiten der „Sandrats Media Company GmbH“, jenes Unternehmen, das „Bist du deppert!“ im Auftrag von Puls 4 produziert, nichts davon weiß. „Jeder Drehtermin wird von mir persönlich vereinbart. Und ein Termin in Feldkirchen ist mir nicht bekannt“, sagt Florian Perger, Produktionsleiter.

Schlitzer: „Ich kann mir das nicht erklären.“

