Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Goriupp, Schreib und Neumaier wandern durch Österreich © Privat

Am Neusiedler See hat ihre Reise begonnen, jetzt sind Heimo Neumaier (24), Katrin Goriupp (31) und Alina Schreib (24) bereits in der Steiermark. Zu Fuß, wohlgemerkt. Und am kommenden Montag wollen sie von Innerkrems über die Nockberge nach Kärnten wandern.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.