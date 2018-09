Am Sonntag wird in Tiffen Erntedank mit einem Umzug und einem Fest gefeiert.

Mit dem Erntedankfest soll in Dankbarkeit an den Ertrag in Landwirtschaft und Gärten erinnert werden. In Tiffen wird am Sonntag gefeiert. Treffpunkt ist bei der Kirche St. Margarethen, von hier startet der Umzug. Im Anschluss beginnt dann das Erntedankfest im Mesnerhaus.

Erntedank. Sonntag, 30. 9., Tiffen, ab 9 Uhr. Tel. 0664-750 735 15.