Bei einem Unfall in Klagenfurt in der Nacht auf Donnerstag wurde ein 48-jähriger Eberndorfer verletzt. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Reichenau hatte das Fahrzeug des Mannes übersehen.

Der Motorradlenker wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

Ein Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 22.20 Uhr in der Pischeldorfer Straße in Klagenfurt. Dort war ein 26-jähriger Mann aus Reichenau mit seinem Pkw in Richtung Osten unterwegs. Als er mit seinem Fahrzeug links in die Görtschitztalstraße einbog, übersah er ein entgegenkommendes Motorrad, mit dem ein 48-jähriger Eberndorfer die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Das Motorrad prallte daraufhin frontal gegen den Pkw. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.