Von links: Stubinger, Triebelnig und Kienberger sowie Vollmaier (unten) treten auf der St. Veiter Wiesn auf © KK/Die Tiger

Sie nennen sich zwar wie Wildkatzen, sind aber ungefährlich und ziemlich einfühlsam. „Die Tiger“ stehen seit sechs Jahren gemeinsam auf der Bühne und treten auch am St. Veiter Wiesenmarkt beim großen Schlagerabend am Dienstag ab 19 Uhr im St. Veiter Festzelt auf. Neben Claudia Kienberger und Chris Triebelnig gehört Bert Stubinger, gebürtiger St. Urbaner, zum „Rudel“. Stubinger, ein „alter“ Hase der Showszene, tritt am Wiesenmarkt mehrmals auf. Beim Schlagerabend, den er heuer zum dritten Mal organisiert, sorgt er mit „Die Tiger“ und „Die Party Adeligen“ für Unterhaltung. „Ich trete aber auch alleine auf, bin fast jeden Tag auf der Wiesn. Mit meiner Agentur statte ich auch Festzelte mit Ton- und Lichtanlagen aus“, sagt Stubinger.

